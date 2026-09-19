Ученые создали ДНК-компьютер, который выполняет вычисления без электричества

Исследователи из Университета Мейнута в Ирландии разработали необычный молекулярный компьютер, в котором роль транзисторов выполняют молекулы ДНК. Система способна выполнять математические вычисления без использования электронных логических схем.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Разработка получила название Scaffolded DNA Computer (SDC). По данным ученых, это одна из самых сложных и быстрых молекулярных вычислительных систем, созданных на сегодняшний день. Во время испытаний компьютер успешно выполнил десять различных программ, включая обработку данных длиной до 100 бит.

В отличие от обычных процессоров, где информация обрабатывается при помощи транзисторов, SDC использует взаимодействия между основаниями ДНК — аденином, тимином, цитозином и гуанином. Именно последовательность молекул определяет логику будущих вычислений.

Компьютер построен с помощью технологии ДНК-оригами. Ученые создают длинную основную цепочку ДНК и сотни коротких синтетических фрагментов, которые работают как молекулярные «скрепки». После помещения в раствор воды и солей, а также цикла нагрева и охлаждения, молекулы самостоятельно собираются в заранее запрограммированную вычислительную структуру.

Программа фактически записывается прямо в последовательностях ДНК. После запуска химических реакций молекулы постепенно перестраиваются, стремясь к наиболее стабильному состоянию. Итоговая конфигурация и становится результатом выполнения алгоритма.

Во время экспериментов система успешно выполнила сложение, вычитание, умножение и деление, а также справилась со 100-битными вычислениями без ошибок. При этом важно понимать, что компьютер не является полностью «бесплатным» с точки зрения энергии: логические операции действительно происходят без электричества, но для запуска процесса используется нагрев, а создание и считывание ДНК требуют внешнего лабораторного оборудования.

Ученые считают, что молекулярные вычисления могут найти применение там, где традиционные кремниевые процессоры использовать сложно. ДНК уже рассматривается как чрезвычайно плотный носитель информации, а подобные системы в перспективе могут выполнять вычисления непосредственно внутри живых клеток, анализируя биологические процессы и реагируя на признаки заболеваний.

На данный момент Scaffolded DNA Computer остается экспериментальной лабораторной технологией и не претендует на замену современных CPU. Однако работа демонстрирует принципиально новый подход к вычислениям, в котором программируемое поведение молекул становится основой будущих вычислительных систем.