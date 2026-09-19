Более 60 смартфонов Vivo и iQOO получат OriginOS 7 на Android 17: полный список со сроками
Пять волн обновлений до февраля 2027 года
Vivo официально анонсировала OriginOS 7 — новую версию фирменной оболочки на базе Android 17. Обновление принесет переработанный интерфейс, системные улучшения и новые функции на базе искусственного интеллекта. Одновременно компания опубликовала подробный график распространения прошивки среди смартфонов и планшетов Vivo и iQOO.
Нужно отметить, что объявленные сроки относятся исключительно к китайскому рынку. Глобальная презентация OriginOS 7 запланирована на 21 сентября, тогда Vivo должна раскрыть график обновления международных версий устройств. Как правило, они начинают получать новую прошивку на несколько недель позднее китайских.
Первая волна обновлений стартует 9 октября. В нее войдут:
Vivo X Fold6;
Vivo X Fold5;
Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition;
Vivo X300 Ultra;
Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition;
Vivo X300 Pro;
Vivo X300s;
Vivo X300;
Vivo X300 E;
Vivo Pad6 Pro;
iQOO 15 Ultra;
iQOO 15;
iQOO 15T;
iQOO Neo11 Ultimate Edition;
iQOO Neo11;
iQOO Pad6 Pro.
Вторая волна — с 29 октября 2026 года:
Vivo X Fold3 Pro;
Vivo X Fold3;
Vivo X200 Ultra;
Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition;
Vivo X200 Pro;
Vivo X200 Pro mini;
Vivo X200s;
Vivo X200;
Vivo S60;
Vivo S60 Vitality Edition;
Vivo Pad5 Pro;
iQOO 13;
iQOO Neo10 Pro+;
iQOO Neo10 Pro;
iQOO Neo10;
iQOO Pad5 Pro.
До конца ноября 2026:
Vivo X Fold2;
Vivo X100 Ultra;
Vivo X100s Pro;
Vivo X100 Pro;
Vivo X100s;
Vivo X100;
Vivo S50 Pro mini;
Vivo S50;
Vivo S50t;
Vivo S50t Vitality Edition;
Vivo Pad5;
Vivo Pad5e;
Vivo Pad5c;
iQOO 12 Pro;
iQOO 12;
iQOO Neo9S Pro+;
iQOO Neo9S Pro;
iQOO Neo9 Pro;
iQOO Neo9;
iQOO Z11 Turbo;
iQOO Pad5;
iQOO Pad5e;
iQOO Pad5c.
До конца декабря:
Vivo X90 Pro+;
Vivo X90 Pro;
Vivo X90s;
Vivo X90;
Vivo S30;
Vivo S30 Pro mini;
iQOO 11 Pro;
iQOO 11S;
iQOO 11;
iQOO Z11;
iQOO Z11S;
iQOO Z10 Turbo+.
До конца января 2027 года:
Vivo S20 Pro;
Vivo S20;
Vivo Y600 Pro;
Vivo Y600 Turbo;
Vivo Y500 Pro;
Vivo Y500i;
Vivo Y500s;
iQOO Z10 Turbo Pro;
iQOO Z10 Turbo.
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