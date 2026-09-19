Более 60 смартфонов Vivo и iQOO получат OriginOS 7 на Android 17: полный список со сроками

Пять волн обновлений до февраля 2027 года

Мобильные телефоныVivoiQoo

Vivo официально анонсировала OriginOS 7 — новую версию фирменной оболочки на базе Android 17. Обновление принесет переработанный интерфейс, системные улучшения и новые функции на базе искусственного интеллекта. Одновременно компания опубликовала подробный график распространения прошивки среди смартфонов и планшетов Vivo и iQOO.

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Источник изображения: Vivo

Нужно отметить, что объявленные сроки относятся исключительно к китайскому рынку. Глобальная презентация OriginOS 7 запланирована на 21 сентября, тогда Vivo должна раскрыть график обновления международных версий устройств. Как правило, они начинают получать новую прошивку на несколько недель позднее китайских.

Первая волна обновлений стартует 9 октября. В нее войдут:

Vivo X Fold6;

Vivo X Fold5;

Vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition;

Vivo X300 Ultra;

Vivo X300 Pro Satellite Communication Edition;

Vivo X300 Pro;

Vivo X300s;

Vivo X300;

Vivo X300 E;

Vivo Pad6 Pro;

iQOO 15 Ultra;

iQOO 15;

iQOO 15T;

iQOO Neo11 Ultimate Edition;

iQOO Neo11;

iQOO Pad6 Pro.

Вторая волна — с 29 октября 2026 года:

Vivo X Fold3 Pro;

Vivo X Fold3;

Vivo X200 Ultra;

Vivo X200 Pro Satellite Communication Edition;

Vivo X200 Pro;

Vivo X200 Pro mini;

Vivo X200s;

Vivo X200;

Vivo S60;

Vivo S60 Vitality Edition;

Vivo Pad5 Pro;

iQOO 13;

iQOO Neo10 Pro+;

iQOO Neo10 Pro;

iQOO Neo10;

iQOO Pad5 Pro.

До конца ноября 2026:

Vivo X Fold2;

Vivo X100 Ultra;

Vivo X100s Pro;

Vivo X100 Pro;

Vivo X100s;

Vivo X100;

Vivo S50 Pro mini;

Vivo S50;

Vivo S50t;

Vivo S50t Vitality Edition;

Vivo Pad5;

Vivo Pad5e;

Vivo Pad5c;

iQOO 12 Pro;

iQOO 12;

iQOO Neo9S Pro+;

iQOO Neo9S Pro;

iQOO Neo9 Pro;

iQOO Neo9;

iQOO Z11 Turbo;

iQOO Pad5;

iQOO Pad5e;

iQOO Pad5c.

До конца декабря:

Vivo X90 Pro+;

Vivo X90 Pro;

Vivo X90s;

Vivo X90;

Vivo S30;

Vivo S30 Pro mini;

iQOO 11 Pro;

iQOO 11S;

iQOO 11;

iQOO Z11;

iQOO Z11S;

iQOO Z10 Turbo+.

До конца января 2027 года:

Vivo S20 Pro;

Vivo S20;

Vivo Y600 Pro;

Vivo Y600 Turbo;

Vivo Y500 Pro;

Vivo Y500i;

Vivo Y500s;

iQOO Z10 Turbo Pro;

iQOO Z10 Turbo.

 

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