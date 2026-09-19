Батарея iPhone 18 Pro Max оказалась настолько большой, что Apple добавила специальный режим разрядки

В iOS 27 появилась новая функция Prepare to Ship («Подготовить к отправке»), предназначенная для iPhone 18 Pro Max. Она связана с увеличившейся емкостью аккумулятора флагмана и требованиями к перевозке устройств с крупными литиевыми батареями.

Емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max превышает 20 Вт·ч. Для устройств с одноэлементными батареями выше этого порога при транспортировке в некоторых случаях действуют дополнительные требования, поэтому Apple решила учитывать их непосредственно на уровне программного обеспечения.

До первой активации iPhone 18 Pro Max система программно удерживает доступную емкость аккумулятора ниже отметки 20 Вт·ч. Это позволяет перевозить смартфон от производителя к продавцу с учетом соответствующих ограничений. После первой активации ограничение снимается, и пользователю становится доступна полная емкость батареи.

Но необходимость транспортировки может возникнуть и после начала эксплуатации смартфона — например, при отправке в сервис, возврате, оформлении trade-in или продаже другому человеку. Для таких случаев и предназначена функция Prepare to Ship.

После ее запуска iPhone самостоятельно разряжает аккумулятор до уровня ниже 20 Вт·ч, а затем устанавливает временное ограничение на зарядку. Благодаря этому батарея не сможет снова превысить необходимый порог до момента отправки устройства.

В зависимости от текущего уровня заряда процедура занимает от нескольких минут до нескольких часов. Apple предупреждает, что во время автоматической разрядки iPhone 18 Pro Max может нагреваться сильнее обычного — это считается нормальным. Если пользователь еще не стер данные, смартфоном при этом можно продолжать пользоваться.

После завершения процедуры в настройках появится сообщение Ready to Ship («Готов к отправке»). Если перед этим удалить со смартфона все данные, пользоваться им во время автоматической разрядки уже не получится.

Запустить функцию можно через «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Подготовить к отправке».