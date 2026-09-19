Бурят в ад: в США пробурят скважину на 4,5 км к породам с температурой 400 °C ради дешевой энергии

Американская Mazama Energy привлекла $135 млн на развитие технологии геотермальной энергетики, использующей сверхгорячие подземные породы. Компания планирует бурить скважины к участкам с температурой около 400 °C, что, по ее расчетам, позволит получать с одной скважины до десяти раз больше энергии, чем на традиционных геотермальных объектах.

Средства направят в том числе на проекты Athena и Ceres на вулканическом массиве Ньюберри в штате Орегон. Первую демонстрацию производства электроэнергии с использованием новой технологии Mazama планирует провести в 2027 году.

В отличие от традиционных геотермальных электростанций, которым необходимы естественные подземные резервуары горячей воды, Mazama развивает технологию усовершенствованных геотермальных систем EGS. Инженеры создают сеть каналов непосредственно в горячих породах, закачивают туда рабочую жидкость, нагревают ее под землей и затем возвращают тепло на поверхность.

В 2025 году экспериментальная установка компании в Ньюберри достигла температуры пород 331 °C, установив, по данным Mazama, рекорд для искусственно созданной геотермальной системы. Во время испытаний инженеры смогли сформировать подземный резервуар, соединить его отдельные участки и извлечь тепловую энергию.

Теперь компания рассчитывает добраться до пород с температурой около 400 °C. В сентябре вторая скважина проекта Athena достигла глубины примерно 3,15 км. На бурение ушло всего 15 дней — примерно на 80% меньше времени, чем потребовалось для предыдущей скважины в 2025 году. Сейчас скважину углубляют еще примерно на 1,6 км.

Температура около 400 °C важна из-за возможности перевести воду при достаточном давлении в сверхкритическое состояние. В таком режиме рабочая жидкость обладает высокой плотностью энергии, что позволяет переносить на поверхность значительно больше тепла.

Mazama утверждает, что благодаря этому ее технология потенциально сможет обеспечивать до десяти раз больше мощности с одной скважины по сравнению с традиционными геотермальными системами, работающими при температурах около 200 °C. Кроме того, компания рассчитывает сократить расход воды на 75%, а количество необходимых скважин — примерно на 80%. Это должно уменьшить затраты на бурение и площадь наземной инфраструктуры.

В рамках проекта Ceres инженеры будут создавать горизонтальные скважины в сверхгорячих породах. Целевая электрическая мощность составляет 15 МВт на одну скважину, а первую практическую генерацию электроэнергии планируется продемонстрировать в 2027 году.

Одновременно Mazama хочет независимо подтвердить наличие в районе Ньюберри геотермальных ресурсов потенциальной мощностью более 10 ГВт. Компания также рассматривает площадки в других регионах США и за пределами страны.

Главной технической проблемой остается работа оборудования при экстремальных температурах. Mazama предстоит одновременно решить несколько задач: научиться бурить глубокие сверхгорячие скважины без повреждения оборудования, создавать устойчивые искусственные подземные резервуары и стабильно извлекать достаточное количество тепла для промышленной генерации.