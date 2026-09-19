Китай взялся за «искусственное солнце» нового поколения: в КНР построят термоядерный токамак с магнитным полем в 25 тесла

Китай представил концепцию экспериментального термоядерного реактора нового поколения HL-4. Проект токамака показали на Shanghai Fusion Energy Conference & Fusion Week 2026.

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HL-4 продолжает серию китайских экспериментальных установок Huanliu («Хуаньлю»), которую с 1980-х годов развивает Юго-Западный институт физики (SWIP) в Чэнду. Название Huanliu можно перевести как «циркуляция» или «тороидальный поток» — оно связано с кольцеобразной камерой токамака.

Такие установки предназначены для исследования управляемого термоядерного синтеза. В токамаке сверхгорячая плазма удерживается внутри вакуумной камеры мощным магнитным полем и не должна соприкасаться со стенками.

Предыдущая китайская установка HL-3 предназначена для изучения режимов плазмы, близких к тем, которые потребуются будущим термоядерным реакторам. Однако ее магнитная система использует обычные медные магниты. При длительной работе они нагреваются, что ограничивает продолжительность экспериментов.

HL-4 должен решить эту проблему за счет полностью сверхпроводящей магнитной системы. Установка ориентирована на исследование длительных стационарных режимов работы плазмы, которые имеют ключевое значение для будущих реакторов с горящей плазмой.

Разработчики называют HL-4 первой экспериментальной платформой такого типа, объединяющей высокотемпературные сверхпроводники, сильное магнитное поле и ориентацию на стационарные режимы. Заявленная максимальная индукция магнитного поля должна достигать 25 тесла.

Сильное магнитное поле позволяет эффективнее удерживать плазму и потенциально уменьшить размеры установки по сравнению с токамаками, использующими менее мощные магниты. Компактность, в свою очередь, может упростить модернизацию экспериментального оборудования и сократить время между разработкой новых решений и их испытаниями.

Еще одной особенностью HL-4 станет использование искусственного интеллекта для управления установкой. Алгоритмы планируют применять для контроля параметров токамака и состояния плазмы во время экспериментов.

При этом создание магнитов, способных обеспечить поле до 25 тесла и надежно работать в условиях термоядерной установки, само по себе является сложной инженерной задачей. Одной из главных целей проекта станет проверка долговременной работоспособности высокотемпературных сверхпроводников в таких условиях.

В 2027 году исследовательскую команду планируют перевести на новую специализированную площадку в Шанхае. Там строится производственно-исследовательский комплекс длиной около 500 метров, где предполагается развернуть полномасштабное производство и испытания магнитных систем.

Нужно отметить, что HL-4 не является проектом коммерческой термоядерной электростанции. Это экспериментальная ступень китайской программы, задача которой — проверить ключевые физические и инженерные решения. После этого разработчики рассчитывают перейти к демонстрационному реактору, который должен подтвердить практическую и экономическую состоятельность технологии. Только затем речь может идти о создании коммерческих термоядерных установок.