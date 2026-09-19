В России начали продавать новый Volkswagen Talagon: огромный кроссовер с полным приводом — за 6,2 млн рублей

Российские дилеры начали продажи обновленного Volkswagen Talagon второго поколения. Кроссоверы 2026 года уже появились сразу в нескольких крупных автосалонах Москвы. Цены начинаются примерно от 6,2 млн рублей, сообщает Autonews.ru.

Официально Volkswagen новые автомобили в Россию не поставляет — машину ввозят по каналам параллельного импорта. Модель изначально создавалась для китайского рынка и производится совместным предприятием FAW-Volkswagen.

Talagon относится к крупным кроссоверам и по своим габаритам превосходит Volkswagen Teramont. Российским покупателям доступны варианты салона на шесть или семь мест.

После обновления Talagon оснащается 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 272 л.с. с максимальным крутящим моментом 400 Нм. Мотор работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод — полный.

В список оснащения ввезенных в Россию машин входят камеры кругового обзора, проекционный дисплей, многозонный климат-контроль и люк. Обогрев предусмотрен для всех сидений. Также есть адаптивный круиз-контроль и автопарковщик.

Появление новой модели происходит на фоне заметного увеличения продаж Volkswagen в России. По данным «Автостата», в августе 2026 года было реализовано около 1,4 тыс. новых автомобилей марки — в 2,2 раза больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года.