Замена BMW 5 серии и Mercedes-Benz E-класса. В России представлен обновленный Hongqi H5: 218 л.с., 8-ступенчатый «автомат» — за 4,48 млн рублей

Hongqi начала российские продажи обновленного бизнес-седана H5. После рестайлинга начальная стоимость модели выросла до 4,48 млн рублей — для сравнения, дореформенный автомобиль предлагался минимум за 4,28 млн рублей.

Основные изменения произошли в салоне. Hongqi переработала переднюю панель и установила отдельно стоящий дисплей мультимедийной системы (раньше экран был интегрирован в центральную консоль).

Также появилась новая цифровая приборная панель и измененный центральный тоннель с подстаканниками. Количество физических кнопок уменьшилось. Селектор автоматической коробки передач убрали с центрального тоннеля и перенесли на рулевую колонку.

Техническую часть обновление не затронуло. Российский Hongqi H5 по-прежнему оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разгон с места до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость —230 км/ч.

Обновленный H5 станет не единственной новинкой Hongqi на российском рынке. Компания собирается вывести обновленные кроссоверы HS3 и HS5, а также подключаемый гибрид HS6 PHEV.