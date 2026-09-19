Радиоактивные отходы Чернобыля впервые начали проходить полный цикл переработки и захоронения

На Чернобыльской атомной электростанции начался новый этап обращения с накопленными радиоактивными отходами. Первая партия переработанных твердых отходов отправлена на окончательное захоронение в специализированный приповерхностный пункт ENSDF комплекса «Вектор».

Партия состоит из семи герметичных упаковок с низко- и среднеактивными радиоактивными отходами. Пункт захоронения расположен в зоне отчуждения примерно в 130 км к северу от Киева и в 20 км от границы с Белоруссией.

Это первая поставка отходов, прошедших через недавно введенный в эксплуатацию Промышленный комплекс по обращению с твердыми радиоактивными отходами — ICSRM. Разрешение на его эксплуатацию Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала в конце мая.

Комплекс создан при значительной финансовой поддержке Европейской комиссии и объединяет четыре специализированные технологические установки в единую цепочку обработки радиоактивных материалов. Одна из главных задач — постепенно освободить старое хранилище твердых отходов, которое работает на территории ЧАЭС с 1978 года.

За десятилетия в нем накопились материалы, образовавшиеся как при эксплуатации станции, так и во время ликвидации последствий аварии. Среди них использованные средства индивидуальной защиты, теплоизоляция, электрические кабели, металлические конструкции и арматура, бетон, грунт и отработанные ионообменные смолы из систем очистки воды.

Извлечение отходов проводится дистанционно с помощью специализированного оборудования, что позволяет снизить радиационное воздействие на персонал. Комплекс рассчитан на переработку около трех кубометров твердых отходов в сутки, а проектный срок его эксплуатации составляет примерно 30 лет.

После извлечения отходы помещают в металлические транспортные контейнеры объемом 1,3 кубометра и по закрытой технологической галерее доставляют в защищенную «горячую камеру». Там материалы сортируют и проверяют на уровень радиоактивности.

Отходы с более высокой активностью, которые нельзя перерабатывать по стандартной схеме, отделяют. Низко- и среднеактивные материалы помещают в стальные бочки объемом 165 литров, после чего прессуют, уменьшая их объем и стабилизируя содержимое.

Затем герметичные упаковки отправляют на окончательное захоронение в инженерных приповерхностных сооружениях комплекса «Вектор». При этом ICSRM будет работать не только с отходами из старого хранилища.

В дальнейшем через комплекс планируется пропускать материалы, которые образуются при продолжающемся выводе из эксплуатации сохранившихся энергоблоков ЧАЭС, а также отходы от обслуживания объекта «Укрытие» разрушенного четвертого энергоблока.