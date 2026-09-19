В США создают ядерную «батарею» на 20 МВт с ресурсом 10 лет

Американская MicroNuclear приступила к следующему этапу разработки компактного микрореактора Molten Salt Nuclear Battery (MsNB) на расплавах солей. Установка тепловой мощностью 20 МВт рассчитана на непрерывную работу до десяти лет без операций с топливом.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Для реализации проекта компания заключила соглашение с Фондом Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory Foundation). К разработке также подключились инжиниринговая компания EXP, производитель ядерного оборудования Premier Technology и Porter House. Участники займутся детальным проектированием, созданием прототипа, вопросами ядерной безопасности и качества, подготовкой персонала, лицензированием и последующей коммерциализацией.

Несмотря на название Nuclear Battery, MsNB не является батареей в привычном понимании. Это компактный ядерный микрореактор, который должен обеспечивать объекты тепловой и электрической энергией.

Одной из ключевых особенностей конструкции станет естественная циркуляция расплавленной соли. Для постоянного движения теплоносителя не потребуются насосы: циркуляция будет происходить за счет различий температуры и плотности. Сокращение числа активных механических компонентов должно упростить конструкцию реактора.

Расчетная тепловая мощность MsNB составляет 20 МВт. MicroNuclear рассчитывает, что установка сможет работать на полной мощности около десяти лет, после чего ее модуль будут возвращать на централизованный объект. Там топливо и соли планируется извлекать, восстанавливать и перерабатывать для дальнейшего использования.

Микрореактор рассматривается как источник энергии для критической инфраструктуры, военных и государственных объектов, промышленных предприятий. Высокотемпературное тепло также может использоваться непосредственно в промышленных процессах и для производства водорода, хотя конкретная конфигурация такой системы пока не раскрыта. Разработчики также заявляют о защите установки от кибератак, физических воздействий и электромагнитных импульсов, но без конкретики.

На следующем этапе участники проекта должны подготовить детальную техническую документацию, провести анализ безопасности и определить необходимые процедуры взаимодействия с государственными и регулирующими органами.

Испытания прототипов планируется проводить в Национальной лаборатории Айдахо или других лабораториях Министерства энергетики США.