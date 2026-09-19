Пассажирский самолет впервые самостоятельно перелетел через США — турбопроп Cessna Caravan сам взлетал, летел, изменял курс и сам совершил посадку

В кабине был пилот «на всякий случай», но он не вмешивался в управление

Американская Joby Aviation завершила масштабные испытания автономного самолета, который самостоятельно перелетел через США. Модифицированная Cessna Caravan преодолела 3199 миль, или около 5148 км, при этом находившийся на борту страхующий пилот ни разу не вмешивался в управление.

Перелет проходил в рамках тура Electric Skies 2026. Самолет самостоятельно выполнял основные этапы полета — руление, взлет, навигацию и посадку. За ним из центров Joby в Калифорнии и Южной Каролине следили удаленные операторы, которые выступали наблюдателями.

В некоторых точках расстояние между самолетом и операторами достигало 2323 миль, или примерно 3740 км. Автономная система при этом самостоятельно принимала решения по маршруту и управлению самолетом.

Одним из главных испытаний стал полет через аэропорт Phoenix Deer Valley в Аризоне. Это загруженный аэропорт авиации общего назначения, поэтому системе пришлось работать в условиях реального воздушного движения. По пути самолет также столкнулся с неблагоприятной погодой и грозами и самостоятельно изменил маршрут. При этом ему не требовалось заранее загружать информацию о конкретном аэропорте назначения.

Маршрут включал несколько демонстраций потенциального применения технологии. В аэропорту Fort Worth Alliance в Техасе Joby показала возможности автономной авиации для грузовых перевозок, а на авиабазе Shaw в Южной Каролине — вариант использования таких самолетов в военной логистике.

Финальная часть маршрута прошла возле мемориала First Flight в Китти-Хок, где братья Райт в 1903 году совершили первый управляемый полет на самолете с двигателем. После этого автономная Cessna приземлилась в региональном аэропорту Dare County.

В Северной Каролине самолет также участвовал в проекте eLIFT-NC, посвященном воздушной перевозке медицинских грузов. В Joby считают, что автономная авиация в будущем сможет связать небольшие населенные пункты и региональные аэропорты с крупными логистическими центрами.

Программа автономных технологий Joby уже включает более 400 полетов и свыше 800 часов работы автоматизированных систем. Испытания проводились как в контролируемом, так и в неконтролируемом воздушном пространстве.

Собственное подразделение автономных технологий компания создала после приобретения Xwing в 2024 году. С тех пор разработки Joby неоднократно испытывались, в том числе во время учений американских военных. Во время учений ВВС США Agile Flag автономная система, по данным компании, доставила необходимые запчасти на 24 часа быстрее традиционной логистики. Joby также демонстрировала дистанционное управление самолетом на расстоянии почти 4000 миль между Гавайями и Гуамом.

Теперь автономной Cessna предстоит обратный перелет на запад США. По пути запланированы остановки в районе Вашингтона, а также в Роли, Луисвилле, Уичито, Оклахома-Сити, Солт-Лейк-Сити и Портленде.