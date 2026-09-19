США запускают ИИ-помощника для авиадиспетчеров

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) готовит первый в истории страны запуск ИИ-инструмента, который начнёт консультировать авиадиспетчеров по управлению трафиком в перегруженном воздушном пространстве над Вашингтоном. Система SMART, по данным The Wall Street Journal, может дебютировать уже 21 сентября для трёх главных аэропортов столичного региона. Это первый шаг к общенациональному развёртыванию на всё воздушное пространство США.

Разработчик — бостонская компания Air Space Intelligence — в июне получила 12-летний контракт на $875 млн, покрывающий также создание новой системы управления потоковыми данными (Flow Management Data and Services), которая заменит нынешнюю в командном центре FAA в Вирджинии.

SMART использует ИИ-модели для прогнозирования воздушных потоков и выявления потенциальных конфликтов на основе расписаний авиакомпаний, погоды, пропускной способности аэропортов и состояния воздушного пространства. Однако, по данным Politico, авиаотрасль неделями пребывала в замешательстве относительно намерений агентства, пока FAA не уточнило: инструмент не меняет процедуры для диспетчеров или авиакомпаний — он лишь предоставляет «информацию об альтернативных маршрутах» через существующие системы.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Филип Манн, экс-сотрудник FAA с 17-летним стажем, а ныне консультант по авиабезопасности и внедрению ИИ, назвал ограниченный запуск «верным решением». «Риск SMART никогда не был в отдельном прогнозе — это система национального масштаба с ИИ-компонентами, несущими больше неизвестных, чем всё, что FAA вводило в эксплуатацию ранее, — отметил он. — Каждое сокращение охвата сжимает зону неопределённости».

Запуск происходит на фоне острого дефицита авиадиспетчеров, тянущегося с массового увольнения 11 000 сотрудников при Рейгане в 1981 году. По данным Счётной палаты США, за последнее десятилетие штат сократился на 6%, а попытки найма срывались из-за шатдаунов правительства и пандемийных ограничений. В 2025 году к этому добавились увольнения части технического персонала, 43-дневный шатдаун, во время которого, по заявлению министра транспорта Шона Даффи, увольнялись до 20 диспетчеров в день, и потеря до 500 стажёров. Катастрофа 29 января 2025 года, когда вертолёт Black Hawk столкнулся с пассажирским самолётом American Airlines у аэропорта Рейгана (67 погибших), сделала нехватку персонала одним из факторов в заключении следователей. FAA, по сути, ставит на то, что ИИ-советник частично компенсирует этот структурный дефицит.