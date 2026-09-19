Портативных консолей мощнее в этом сегменте нет. Стартовали продажи Acer Predator Atlas 8

На Intel Arc G3 Extreme

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Компания Acer запустила продажи своей портативной игровой приставки Predator Atlas 8 ранее изначально назначенного срока. Новинку уже можно купить как минимум в Великобритании, хотя запуск был намечен на 23 сентября. 

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Источник изображения: THFourteen (Reddit)

Новинка является одной из первых приставок на рынке на процессоре Intel Arc G3 Extreme. Напомним, он предлагает тот самый iGPU Arc B390, который является самым быстрым в классе. Фактически, если не рассматривать заметно более дорогие и специфические модели на Ryzen AI Max, модели на Arc G3 Extreme обеспечивают рекордную производительность, заметно обходя всех конкурентов. 

Новинка Acer оснащена также 24 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, восьмидюймовым экраном IPS 1200p с частотой 120 Гц, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, а также батареей ёмкостью 80 Втч. Весит консоль около 810 г. 

В Великобритании за консоль просят 1300 фунтов стерлингов. 

 

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