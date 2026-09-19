Портативных консолей мощнее в этом сегменте нет. Стартовали продажи Acer Predator Atlas 8

Компания Acer запустила продажи своей портативной игровой приставки Predator Atlas 8 ранее изначально назначенного срока. Новинку уже можно купить как минимум в Великобритании, хотя запуск был намечен на 23 сентября.

Новинка является одной из первых приставок на рынке на процессоре Intel Arc G3 Extreme. Напомним, он предлагает тот самый iGPU Arc B390, который является самым быстрым в классе. Фактически, если не рассматривать заметно более дорогие и специфические модели на Ryzen AI Max, модели на Arc G3 Extreme обеспечивают рекордную производительность, заметно обходя всех конкурентов.

Новинка Acer оснащена также 24 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, восьмидюймовым экраном IPS 1200p с частотой 120 Гц, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, а также батареей ёмкостью 80 Втч. Весит консоль около 810 г.

В Великобритании за консоль просят 1300 фунтов стерлингов.