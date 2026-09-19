Claude создаёт своего преемника: 26% работ над следующей моделью Anthropic ИИ ведёт полностью сам

Anthropic официально поделилась: её модель Claude активно участвует в создании следующей, более мощной версии самой себя.

Компания раскрыла конкретные цифры — Claude самостоятельно ведёт 26% всех исследовательских и опытно-конструкторских работ над новой моделью, выполняя задачи от начала до конца по высокоуровневому промпту под надзором инженеров. Ещё примерно 90% от внедрения проходит в коллаборации с моделью — та выполняет крупные фрагменты работы под плотным руководством людей. При этом полностью автономного режима у модели нет.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Эволюция инструментария внутри компании прошла путь от полностью ручного кода в 2021–2023 годах к чат-ботам для короткой кодогенерации в 2023–2025-м, затем к агентам, способным читать и редактировать файлы, а теперь — к системам, которые запускают код и делегируют часы работы другим агентам. В результате инженер Anthropic теперь создаёт в 8 раз больше кода за квартал, чем за период 2021–2025 годов.

В компании подчёркивают, что рекурсивное самоулучшение — сценарий, при котором ИИ-агент полностью автономно проектирует и разрабатывает преемника, — пока не достигнут и не является неизбежным. Однако при достаточной вычислительной мощности и дальнейшем росте способностей он становится возможным, что резко повышает требования к безопасности, мониторингу и поведенческому контролю.