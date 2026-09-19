«Крупнейшая кража труда в истории»: техлид Microsoft назвал ИИ-парсинг новостей беспрецедентным воровством

Внутренние документы, вскрытые в суде, показали: топ-менеджеры с самого начала понимали, что чат-боты заменяют новостные сайты и разрушают их экономику

Внутренние документы Microsoft и OpenAI, рассекреченные 17 сентября по ходатайству The New York Times и других новостных издателей, раскрывают, как руководство двух компаний оценивало угрозу для прессы перед запуском ChatGPT и Copilot.

Руководитель по прикладным наукам Microsoft Брент Хехт в служебных записках неоднократно называл скрапинг новостного контента для обучения ИИ «потрясающей кражей беспрецедентных масштабов» и «возможно, крупнейшей кражей труда в истории человечества». В другом документе он добавил, что идея добросовестного использования в таком сценарии превращается в «полное издевательство» над юридической доктриной fair use.

Глава ChatGPT Ник Тёрли во внутренней переписке назвал коммерческие продукты, обученные на новостях, «экзистенциальной угрозой для издателей». Документ Microsoft описывал «петлю гибели» — ситуацию, при которой падение доходов новостных организаций лишает чат-ботов качественного контента, ухудшая одновременно и модели, и весь интернет.

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Данные компаний подтверждают прогноз: Microsoft зафиксировала падение кликабельности для некоторых издателей-истцов на 83–93%, для других — на 51–94%. Гендиректор Сатья Наделла под присягой признал, что чат-боты служат заменой новостных платформ, «выдавая информацию прямо на ИИ-площадке вместо перехода к первоисточнику».

Когда сотрудник OpenAI Ник Райдер сообщил президенту компании Грегу Брокману, что «найден хак для обхода платного доступа The New York Times», Брокман ответил: «А, отлично». Параллельно Microsoft, по утверждению истцов, продала OpenAI данные, приобретённые для поисковика Bing, без согласования с издателями. Для доказательства замещения рынка юристы издателей просили чат-ботов «оценить предвзятость статей» — и те послушно выдавали дословные фрагменты защищённого копирайтом текста.

Представитель Microsoft в ответ заявил, что комментарии отражают лишь мнение одного сотрудника, а не позицию компании. Адвокат New York Daily News Стивен Либерман парировал: «Кот вылез из мешка — наконец-то мир может увидеть, что OpenAI и Microsoft думали о справедливости собственного поведения всё это время».