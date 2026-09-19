Google Labs превратила ИИ-агента в семейного советника

Экспериментальный сервис с собственным Google-аккаунтом учится собирать разрозненные данные и превращать их в расписание, списки покупок и заполненные документы

Google Labs 17 сентября официально расширила экспериментального ИИ-агента CC до уровня домохозяйства. Новая версия, выросшая из персонального помощника, который ранее превратился в функцию Gemini Daily Brief, теперь работает как ресурс для группы до шести совершеннолетних пользователей.

У CC собственный Google-аккаунт, и каждый участник семьи самостоятельно решает, какие данные агенту видеть: письма из Gmail, файлы с Google Диска, события календаря, SMS и документы. Пересылать информацию можно также через электронную почту и Google Chat, а общая папка на Диске служит ещё одним входящим каналом.

Каждое утро CC рассылает пользователям сводку Your Day Ahead, агрегируя события дня и обновления по предыдущим задачам. Агент извлекает даты и списки дел из пересланных сообщений, приглашений и загруженных фотографий или PDF-файлов с расписаниями, после чего вносит записи в общие Google Каледарь и Список Задач. В заявленный функционал также входит помощь с регистрационными формами и школьными разрешениями, составление списков покупок, недельное планирование меню и расчёт времени в пути.

Источник изображения: Google

Каждый экземпляр CC работает в изолированном облачном пространстве под управлением Gemini 3.8 Flash и технологии Antigravity. Память сервиса разделяет общесемейную информацию — например, списки покупок и любимые рестораны — и личные данные вроде кулинарных предпочтений или часовых поясов конкретных участников. Google подчёркивает: агент не отправляет документы и не совершает действий за пределами семейной группы без явного подтверждения.

CC остаётся экспериментом с ограниченным доступом: текущие пользователи в США получат приглашение на расширение до семейной версии, остальные могут встать в лист ожидания.