85,8% японских разработчиков игр уже используют генеративный ИИ — и почти две трети делают это каждый день

Отраслевая ассоциация CESA представила на Tokyo Game Show 2026 первый срез реального проникновения нейросетей в геймдев

Японская ассоциация производителей компьютерных развлечений (CESA) 17 сентября опубликовала превью ежегодного отчёта Game Industry Report 2026, приуроченного к выставке Tokyo Game Show. В основу легли два собственных опроса — разработчиков и компаний-членов ассоциации. Результат: 85,8% японских гейм-разработчиков используют генеративный ИИ в работе. По независимым данным Automaton West, 63% делают это ежедневно, ещё 22,8% — время от времени.

Главная ставка компаний — операционная эффективность и рост производительности. Но одновременно ужесточается логика использования ИИ: самыми частыми мерами названы обязательная проверка, корректировка и надзор человека, а также корпоративные политики, ограничивающие список допустимых инструментов или прямо запрещающие использовать сгенерированный результат без изменений.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Полный релиз отчёта ожидается в начале декабря.

Для индустрии критически важно различать три стадии: эксперимент с моделями, внедрение в production-пайплайн и прямую интеграцию сгенерированного результата — именно на стыке этих стадий и находятся текущие 85,8%.