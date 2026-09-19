Новейший гибридный Geely Monjaro начали продавать в СНГ — в Азербайджане полноприводный 415-сильный кроссовер оценили в 59,9 тыс. манатов (3 млн рублей)

Гибридный Monjaro — это новинка даже для Китая, не говоря уже об Азербайджане и рынке СНГ

Geely вывела гибридный кроссовер Monjaro EM-i на рынок Азербайджана. Страна стала одним из первых глобальных рынков для новой модификации — раньше эта модель анонсировалась только для Египта. Автомобиль предложен в единственной полноприводной версии за 59,9 тыс. манатов — около 2,97 млн рублей.

Monjaro EM-i получил параллельную гибридную установку, в состав которой входят 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Суммарная мощность системы достигает 415 л.с., разгон до 100 км/ч — за 5,8 секунды.

Питание электромоторов обеспечивает тяговая батарея емкостью 29,8 кВт·ч. Она позволяет проехать до 130 км без запуска бензинового двигателя. После разрядки аккумулятора заявленный расход топлива составляет 5,4 л на 100 км, а общий запас хода при полностью заправленном баке и заряженной батарее достигает 1100 км.

Кроссовер оснащен адаптивными амортизаторами CDC с регулируемой жесткостью. Габариты Monjaro EM-i составляют 4800 × 1895 × 1700 мм, в салоне предусмотрено пять мест.

Для азербайджанского рынка гибрид получил богатое оснащение уже в стандартной комплектации. В него входят 20-дюймовые колеса с шинами Goodyear 245/45, светодиодная оптика и панорамная крыша. Подогревом оснащены все сиденья, лобовое и заднее стекла, а также наружные зеркала. Передние кресла получили вентиляцию и массаж.

Медиасистема — с экраном диагональю 15,4 дюйма, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Перед водителем установлен цифровой щиток приборов с экраном диагональю 12,3 дюйма, данные также выводятся на 25,6-дюймовый проекционный дисплей. В салоне— аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, 256-цветная подсветка и беспроводная зарядка мощностью 15 Вт, 6 подушек безопасности. Набор электронных ассистентов включает адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение. Камеры обеспечивают круговой обзор и функцию «прозрачного шасси», которая позволяет водителю видеть пространство непосредственно под автомобилем.

Помимо полноприводного Monjaro EM-i существует переднеприводная версия. Она ранее прошла сертификацию в Казахстане и оснащается тем же 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 144 л.с. и одним электромотором. Ее запас хода только на электричестве составляет 92 км.