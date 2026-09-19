Быстрое развитие ИИ — плохо, медленное — тоже плохо: на Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали в суд за замедление развития нейросетей

Против Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали коллективный антимонопольный иск, в котором компании обвиняют в координации действий для замедления развития передовых моделей искусственного интеллекта. Иск подан 18 сентября 2026 года в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцами выступают пользователи платных ИИ-сервисов, а их интересы представляет юридическая фирма Trial Lawyers for Justice.

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По версии заявителей, четыре компании договорились сдерживать темпы совершенствования конкурирующих ИИ-продуктов. Истцы считают, что такая координация может ограничивать конкуренцию не только в качестве и возможностях нейросетей, но и в темпах появления новых технологий, инвестициях и развитии продуктов. В иске подобные действия рассматриваются как возможное ограничение конкуренции, подпадающее под действие американского антимонопольного законодательства.

Одним из главных аргументов истцов стали публичные заявления руководителей компаний. 12 сентября глава Anthropic Дарио Амодеи опубликовал материал с предложением «притормозить» развитие наиболее мощных ИИ-систем. По его мнению, согласованное снижение темпов могло бы дать человечеству дополнительное время для создания механизмов безопасности и контроля за передовыми моделями.

После этого аналогичные идеи публично поддержали руководители других крупных ИИ-компаний. Основатель xAI Илон Маск и глава OpenAI Сэм Альтман выразили согласие с предложением Амодеи, сооснователь Google DeepMind Демис Хассабис также поддержал общий подход. Истцы трактуют эту последовательность публичных заявлений как свидетельство существования договоренности между конкурентами.

При этом сам по себе публичный призыв к более осторожному развитию ИИ не доказывает наличие юридически значимого соглашения между компаниями. Более того, еще до подачи иска сообщалось, что OpenAI изучала возможные антимонопольные последствия координации между разработчиками ИИ именно из-за подобных инициатив.

Теперь истцам предстоит доказать в суде, что между конкурентами действительно существовало соглашение, ограничивающее конкуренцию, а не просто совпадение публичных позиций по вопросам безопасности ИИ.