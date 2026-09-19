Очень щедрая скидка: «комфортный технологичный кроссовер» «Москвич М70» подешевел на 560 тысяч рублей

На новый кроссовер «Москвич М70» начали действовать специальные условия покупки — автомобиль можно купить с прямой скидкой в 560 тыс. рублей. Это прямая скидка, которая не привязана к кредитной программе или программе trade-in. Дисконт действует на кроссовер в исполнении Drive с 1,5-литровым турбомотором и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT.

Скидка снижает стоимость машины примерно на 15% — с 3,1 до 2,54 млн рублей. Скидка действует до 30 сентября 2026 года.

Габариты кроссовера составляют 4655 х 1890 х 1664 мм, колесная база — 2765 мм. Привод — передний, мощность составляет 150 л.с. В оснащении — панорамная крыша с люком, подогрев рулевого колеса, подогрев передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с экраном диагональю 12,3 дюйма и цифровая панель приборов с экраном той же диагонали.