«Космическая посылка» на 2,5 тонны: российский космический корабль «Прогресс МС-35» причалил к МКС

Через 3 дня после запуска

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к Международной космической станции. Как сообщили в Роскосмосе, корабль причалил к модулю «Поиск» российского сегмента МКС.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

«Прогресс МС-35» был запущен 16 сентября с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Корабль доставил на орбитальную станцию более 2,4 тонны различных грузов, необходимых для работы МКС и обеспечения экипажа. Среди доставленных запасов — 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы МКС.

На МКС также доставлено научное оборудование и расходные материалы для проведения российских экспериментов «Теледроид», «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».

После стыковки корабль останется частью российского сегмента МКС. Помимо доставки грузов, аппараты семейства «Прогресс» используются для коррекции орбиты станции, ее дозаправки и последующей утилизации отработавшего оборудования и отходов.