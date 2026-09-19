Новый смартфон Xiaomi с батареей 10 000 мАч и защитой IP68. В Китае сертифицировали модель M786BC — это, предположительно, Redmi K100

Если Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max уже вышли, то базовый Redmi K100 только на подходе

Новый смартфон Xiaomi с модельным номером M786BC прошел регистрацию в Министерстве промышленности и информатизации Китая (MIIT). Ресурс ITHome и Ximitime (последний специализируется на утечках о смартфонах Xiaomi) полагают, что этот каталожный номер относится к модели Redmi K100. Напомним, на данный момент линейка представлена моделями Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max — их представили 11 августа, а вот базовая версия только готовится к выходу.

Redmi K100 Pro Источник изображения: Redmi

Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, Redmi K100 получит батарею емкостью около 10 000 мАч, плоский дисплей с очень высокой частотой обновления и «двухчиповую платформу». Судя по всему, дополнительный чип будет использоваться для повышения кадровой частоты и улучшения картинки в играх. Среди других особенностей устройства — стереодинамики, мощный вибромотор и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев с 3D-считыванием. Смартфону также приписывают защиту от воды и пыли по стандарту IP68.