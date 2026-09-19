Первый из 28: Китай готовится запустить Xiguang-4 01 — первый аппарат первой в мире низконаклонной спутниковой системы дистанционного зондирования Земли

Он будет следить за наводнениями и тайфунами

Китайский спутник Xiguang-4 01, также известный как Wuyang Constellation Pioneer A, готовится к отправке на космодром. Он станет первым аппаратом перспективной группировки Wuyang, которую разработчики называют первой в мире низконаклонной спутниковой системой дистанционного зондирования Земли.

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Главная особенность Wuyang заключается в орбитах и территориях, на которых будет сосредоточена группировка. Спутники предназначены прежде всего для наблюдения за экономически активными регионами низких широт — примерно до 35–40 градусов северной и южной широты. Разработчики хотят одновременно обеспечить высокое пространственное разрешение, широкую полосу съемки, работу в разных спектральных диапазонах и интеллектуальную обработку данных.

В полностью развернутом виде Wuyang должна включать 28 аппаратов — три экспериментальных и 25 эксплуатационных. Pioneer A станет технологическим демонстратором всей программы. На нем проверят работу спутника на выбранной орбите, одновременное использование нескольких систем наблюдения, управление электрической двигательной установкой, высокоскоростную передачу данных на Землю и последующую обработку полученной информации.

Аппарат массой около 300 кг будет работать на низкой околоземной орбите высотой примерно 500–550 км с небольшим наклонением. На борту установлены сразу три системы дистанционного зондирования: камера высокого разрешения с детализацией до 0,5 м, мультиспектральная камера с разрешением до 2 м и широкополосная инфракрасная система с разрешением около 30 м.

Такое сочетание должно позволить группировке одновременно рассматривать отдельные объекты с высокой детализацией и получать изображения больших территорий шириной около 100 км. Электрическая двигательная установка будет использоваться для коррекции орбиты, а высокоскоростной канал связи — для оперативной передачи больших объемов информации.

Вместе с наземной системой интеллектуальной обработки это должно реализовать концепцию «обнаружить — передать — использовать», при которой время между фиксацией события спутником и получением готовой информации пользователем сокращается до минимума.

После выхода на орбиту Pioneer A планируют использовать для наблюдения за природными ресурсами, сельским хозяйством, океаном и экологической обстановкой. Еще одной важной задачей станет мониторинг стихийных бедствий — наводнений и тайфунов.

Особое внимание уделяется Большому заливу Гуандун — Гонконг — Макао, южным регионам Китая и территориям вдоль морских торговых маршрутов в низких широтах. Полученные снимки можно будет использовать для наблюдения за тайфунами и «красными приливами», оценки состояния сельскохозяйственных культур и контроля развития крупных городских агломераций.

Данные также планируют предоставлять научно-исследовательским организациям. Если испытания Pioneer A пройдут успешно, результаты его работы станут основой для запуска следующих аппаратов и последующего развертывания всей группировки из 28 спутников.