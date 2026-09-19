OpenAI запустила юридическую конфигурацию Astra for Law

17 сентября OpenAI представила Astra for Law — специализированную конфигурацию модели GPT-6 Astra для юрфирм и разработчиков правовых технологий. Это не новая модель, а сборка из GPT-6 Astra с подключённым индексом прецедентного права, сводов законов, подзаконных актов и судебных регламентов, созданным совместно с некоммерческой организацией Free Law Project.

Главное отличие конфигурации от обычного ChatGPT — два механизма конфиденциальности: нулевое сохранение данных при использовании API и режим «eyes-off» по умолчанию для пользователей ChatGPT Enterprise, при котором персонал OpenAI не имеет доступа к запросам. На внутреннем валидационном наборе из 200 юридических вопросов Astra for Law показала 40% прирост корректности по сравнению с GPT-6 Astra, использующей только веб-поиск. На поиске прецедентов при максимальном уровне рассуждения конфигурация нашла на 24% больше релевантных решений, а прирост релевантных фрагментов из судебных заключений составил 54%.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Платформа выходит с экосистемой из 26 партнёрских плагинов. Доступ открыт ограниченному кругу юрфирм через программу Trusted Access в ChatGPT и Codex, позже появится в API. Запуск проходит на фоне усиливающейся конкуренции: Google расширила Gemini Enterprise для юристов в августе, Thomson Reuters выпустила продукт Thomson 1.0, Anthropic предлагает решение на базе Claude с января.