Невозможное стало возможным: DLSS 5 запустили на встроенной графике Intel

Сначала на старых картах RTX, потом на видеокартах AMD, а теперь черед дошел до iGPU Intel

Энтузиасту удалось запустить DLSS 5 Neural Rendering на встроенной графике Intel Arc 140V. Эксперимент примечателен тем, что нейросетевой рендеринг работает без CUDA и фирменных библиотек Nvidia.

Разработчик под ником u/Uzbekunknown создал проект dlss-nr-on-intel, рассчитанный на интегрированную графику Arc 140V архитектуры Xe2 в процессорах Intel Lunar Lake. В качестве тестовой платформы использовался Core Ultra 7 256V.

Для запуска DLSS 5 автор сборки реализовал обработку через Vulkan в Linux. Мод удалось запустить в нескольких играх, включая Dead or Alive 5 Last Round, Tekken 7 и Mortal Kombat 1. Однако вычислительная нагрузка оказалась колоссальной. При разрешении 1280×720 Arc 140V выдавала всего 3–5 кадров в секунду, а в Tekken 7 после снижения разрешения до 640×360 производительность выросла лишь до 10,5 FPS. По словам разработчика, обработка одного кадра в Full HD может занимать сотни миллисекунд.

Высокими оказались и требования к памяти. Только буферы, необходимые для работы нейросети при разрешении 720p, занимают около 2,3 ГБ. Поскольку Arc 140V является интегрированным графическим процессором, вся эта память выделяется из общей оперативной памяти ноутбука.

Практической заменой фирменному DLSS на видеокартах GeForce проект пока не является. Тем не менее эксперимент показывает, что сама нейросетевая модель DLSS Neural Rendering способна работать на ускорителях с другой архитектурой, если для нее создать совместимую программную реализацию.