Не ПК, а произведение искусства: пользователь Reddit показал свой медный компьютер на базе Ryzen 7 9800X3D

Киберпанк, который мы точно заслужили

Пользователь форума Reddit под ником Old-Mate-Fetus показал необычный игровой компьютер на компонентах AMD. Вместо традиционного корпуса энтузиаст использовал деревянную конструкцию, медные трубки и элементы старинного оборудования — такой ПК одновременно напоминает и машину викторианской эпохи, и профессиональную кофеварку.

В основе ПК — процессор Ryzen 7 9800X3D и видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC. Система также оснащена 32 ГБ оперативной памяти Klevv DDR5-6000 CL28.

Главной особенностью проекта стала полностью кастомная система жидкостного охлаждения. Вместо привычных гибких или прозрачных жестких трубок используются настоящие медные трубы с угловыми фитингами и паяными соединениями.

Жидкость проходит через водоблок Alphacool на видеокарте и Heatkiller IV на процессоре, тепло отводится через крупный радиатор, установленный в верхней части конструкции. За циркуляцию отвечает насос Alphacool DDC, для которого автор также самостоятельно изготовил корпус.

Самой необычной деталью системы охлаждения стал резервуар. Его мастер сделал из старой бензиновой паяльной лампы Primus, дополнительно установив указатель уровня жидкости.

Материнская плата Gigabyte Aorus Elite B650M Wi-Fi закреплена на самостоятельно изготовленном основании из темной древесины с эффектом старины и латунными крепежными элементами. Блок питания Corsair SFX мощностью 850 Вт скрыт от глаз, а кабели питания изготовлены самостоятельно.

Для охлаждения радиатора применяются промышленные 120-миллиметровые вентиляторы Noctua.