Создаваемый Маском крупнейший в мире завод по производству чипов еще не начал работать, но Terafab уже грозит иск о недобросовестной конкуренции

Компании Илона Маска оказались втянуты в судебный спор из-за названия Terafab, которое выбрали для будущего предприятия по производству полупроводников. Tesla, SpaceX и связанная с Маском ИИ-компания обратились в федеральный суд США после претензий со стороны Tera-Print, уже использующей обозначение TERA-FAB для своей продукции.

О планах построить Terafab Маск объявил в марте. Предприятие в Техасе должно стать крупнейшей в мире площадкой по выпуску современных процессоров для искусственного интеллекта, гуманоидных роботов, электромобилей и перспективных космических проектов.

Однако выяснилось, что похожее название уже принадлежит компании Tera-Print из Иллинойса. Производитель оборудования для фотолитографии использует бренд TERA-FAB и в мае направил структурам Маска требование отказаться от использования Terafab.

По мнению Tera-Print, сходство названий может вводить клиентов в заблуждение и нарушает ее права на товарный знак. Компания также пригрозила иском по нескольким основаниям, включая недобросовестную конкуренцию и возможную путаницу относительно происхождения продукции.

Tesla и SpaceX с этими доводами не согласились и сами подали иск. Компании утверждают, что их деятельность принципиально отличается: Terafab — это промышленная фабрика для массового производства полупроводников, в то время как Tera-Print разрабатывает специализированные литографические установки для лабораторных и биоинженерных задач.

Кроме того, истцы подчеркивают, что Tera-Print не занимается проектированием или серийным выпуском логических микросхем, памяти и других полупроводниковых изделий, поэтому вероятность путаницы между двумя брендами минимальна.

Теперь федеральному суду предстоит определить, могут ли названия Terafab и TERA-FAB сосуществовать или использование нового бренда компаниями Илона Маска действительно нарушает права владельца зарегистрированного товарного знака.