Российские микросхемы, способные работать при температурах от -60 до +125 °C, задержались больше чем на год — разработчика оштрафовали

Минпромторг России выставил АО НТЦ «Модуль» штраф в размере 91,66 млн рублей за нарушение сроков разработки радиационно-стойких малошумящих операционных усилителей для космической техники. Как сообщает CNews со ссылкой на документы с портала госзакупок, заключительный этап проекта был завершен с задержкой в 432 дня.

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Государственный контракт стоимостью 126,7 млн рублей заключили еще в декабре 2016 года. Работы были разбиты на четыре этапа, финальная стадия предусматривала предварительные испытания и официальную приемку разработанных микросхем.

По графику проект должен был завершиться 30 июня 2019 года, однако акт сдачи-приемки подписали только 4 сентября 2020 года. Именно эта просрочка стала основанием для начисления многомиллионной неустойки.

В рамках контракта НТЦ «Модуль» разрабатывал три типа специализированных операционных усилителей: быстродействующий широкополосный усилитель с обратной связью по току, а также два широкополосных усилителя с обратной связью по напряжению, один из которых отличался пониженным энергопотреблением.

Эти микросхемы создавались как отечественная альтернатива нескольким популярным решениям американской Analog Devices, включая AD8001, AD8038, AD8039, AD8048, AD9632 и LT1812. На момент заключения контракта российских аналогов таких компонентов не существовало.

Поскольку усилители предназначались для космической техники, к ним предъявлялись повышенные требования по надежности. Они должны работать в диапазоне температур от -60 до +125 °C, выдерживать воздействие статического электричества до 2000 В, иметь наработку на отказ не менее 132 тысяч часов и сохранять характеристики на протяжении как минимум 25 лет.