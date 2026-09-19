Системные требования Gears of War: E-Day подразумевают включение апскейлеров даже в Full HD

Разработчики Gears of War: E-Day незадолго до выхода игры (состоится 29 сентября) обновили и расширили системные требования проекта. Оказалось, что то, что мы видели изначально, всегда подразумевало работу апскейлеров.

В частности, в минимальных требованиях значатся видеокарты RTX 5050, RTX 2060, RX 6600 и RX 9060. Указаны они немного абсурдно, так как RX 9060 примерно вдвое быстрее RX 6600, но, к сожалению, это нередкая проблема для системных требований. Однако сейчас важно то, что даже в этом случае, а это требования для Full HD, авторы указывают необходимость включать апскейлер. Справедливости ради, это требования для Full HD, но на средних, а не минимальных настройках, и к тому же для получения 60 к/с, а не базовых 30 к/с.

Чтобы получить 60 к/с на высоких настройках в 1440p нужны карты RTX 5060, RTX 3060 Ti, RX 6700 XT и RX 9060 XT. Это тоже несколько абсурдно, так как разница между RTX 5050 и RTX 5060 или RX 9060 и RX 9060 XT вовсе не настолько большая, чтобы первые тянули только Full HD, а вторые легко справлялись с 1440p, да ещё и при более высоких настройках. Апскейлеры тут тоже нужны.

Для 4K уже нужны карты уровня RTX 5070 Ti или RX 7900 XT, но тоже с апскейлерами.

Игра, напомним, создаётся на Unreal Engine 5 и первой среди игр на этом движке поддерживает технологию RTX Mega Geometry. При этом недавний бета-тест мультиплеера показал, что игра действительно очень и очень требовательная.