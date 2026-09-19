Впервые в истории США на территории страны могут начать производить чипы DRAM. Intel ведёт переговоры с Hynix

Согласно данным Reuters, компания Hynix ведёт переговоры с Intel о том, чтобы впервые в истории запустить производство чипов памяти на территории США.

Это означает, что Intel может либо сотрудничать с Hynix для приобретения лицензий на производство памяти в рамках совместного предприятия, либо Hynix может арендовать часть производственных мощностей Intel в США.

На данный момент переговоры между гигантами носят предварительный характер. При этом благодаря этим слухам акции обеих компаний уже подскочили в цене на 4-5%.

Производить в США могут память DRAM, которой как раз сейчас катастрофически недостаточно на рынке. Впрочем, даже если сделка состоится, неясно, когда производство будет запущено.