Впервые в истории США на территории страны могут начать производить чипы DRAM. Intel ведёт переговоры с Hynix

Пока предварительно

Системные платы, память, чипсетыIntelHynix

Согласно данным Reuters, компания Hynix ведёт переговоры с Intel о том, чтобы впервые в истории запустить производство чипов памяти на территории США.

Это означает, что Intel может либо сотрудничать с Hynix для приобретения лицензий на производство памяти в рамках совместного предприятия, либо Hynix может арендовать часть производственных мощностей Intel в США.

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Источник изображения: Grok Imagine

На данный момент переговоры между гигантами носят предварительный характер. При этом благодаря этим слухам акции обеих компаний уже подскочили в цене на 4-5%.

Производить в США могут память DRAM, которой как раз сейчас катастрофически недостаточно на рынке. Впрочем, даже если сделка состоится, неясно, когда производство будет запущено.

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