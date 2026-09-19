Intel больше не хочет платить никому за обнаружения уязвимостей в её продуктах. Ранее можно было получить до 100 000 долларов

Компания Intel больше не хочет платить специалистам, которые обнаружат уязвимости в её продуктах. Как обнаружили авторы Phoronix, Intel перезапустила программу, через которую энтузиасты могли сообщать компании об обнаруженных ими уязвимостях. Теперь за это не будут выплачиваться никакие деньги.

Ранее программа подразумевала выплаты от достаточно скромных 500 долларов до весьма внушительных 100 000 долларов. Теперь же Intel предлагает всем желающим продолжать сообщать ей об уязвимостях, но платить ничего не будет.

Новая программа, как и старая, работает на платформе Intigriti. Возможно, сама процедура перезапуска каким-то образом прошла некорректно, и систему вознаграждений никто не отменял, но в этом случае мы узнаем об этом буквально в ближайшие дни. Если же нет, но программа действительно больше не подразумевает выплат.