Видеокарта с французскими нотками. Sapphire показала Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition

Оформление тут весьма ленивое

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Компания Sapphire готовит к запуску видеокарту Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition, которая приурочена к выходу игры Valor Mortis.

В этом случае производитель не стал особо выдумывать и просто ограничился наклейками на вентиляторы с логотипом игры и большой наклейкой на магнитную заднюю панель. Там разместился один из основных постеров игры.

Фото 1
Источник изображения: Sapphire через TechPowerUp
Фото 1
Источник изображения: Sapphire через TechPowerUp

Valor Mortis, создаваемая студией OneMoreLevel, известной по двум частям Ghostrunner, представляет собой экшен от первого лица в жанре Souls-like, где нужно играть за восставшего из мёртвых солдата наполеоновской армии. Сеттинг весьма необычный, а демо, которе ранее было доступно для всех желающих, в целом получило хорошие отзывы.

Проект выйдет 13 октября. В рекомендованных требованиях значатся видеокарты Radeon RX 7900 GRE и GeForce RTX 4070, так что возможностей RX 9070 XT должно быть достаточно для любого режима.

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