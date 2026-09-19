Видеокарта с французскими нотками. Sapphire показала Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition

Компания Sapphire готовит к запуску видеокарту Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Valor Mortis Edition, которая приурочена к выходу игры Valor Mortis.

В этом случае производитель не стал особо выдумывать и просто ограничился наклейками на вентиляторы с логотипом игры и большой наклейкой на магнитную заднюю панель. Там разместился один из основных постеров игры.

Valor Mortis, создаваемая студией OneMoreLevel, известной по двум частям Ghostrunner, представляет собой экшен от первого лица в жанре Souls-like, где нужно играть за восставшего из мёртвых солдата наполеоновской армии. Сеттинг весьма необычный, а демо, которе ранее было доступно для всех желающих, в целом получило хорошие отзывы.

Проект выйдет 13 октября. В рекомендованных требованиях значатся видеокарты Radeon RX 7900 GRE и GeForce RTX 4070, так что возможностей RX 9070 XT должно быть достаточно для любого режима.