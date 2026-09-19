NASA отправит на Луну 3 робота, которые будут исследовать её без команд с Земли. Запуск в 2026 году

NASA готовит миссию CADRE (Cooperative Autonomous Distributed Robotic Exploration), в рамках которой 3 автономных ровера впервые должны вместе исследовать поверхность Луны практически без прямого управления с Земли. Запуск запланирован на 2026 год. Каждый аппарат оснащн солнечными панелями, камерами и вычислительной система для автономного управления.

После посадки в районе Reiner Gamma на видимой стороне Луны в Океане Бурь, роверы будут исследовать поверхность и подповерхностные слои Луны с помощью камер и георадара. Аппараты будут самостоятельно решать, когда двигаться, каким маршрутом следовать и как обходить препятствия. Получив от операторов общую задачу вроде «исследовать участок», роверы разделят территорию и работу с учётом доступных ресурсов и условий, после чего каждый построит безопасный маршрут к своей цели. Между собой они будут обмениваться данными и координировать действия через базовую станцию на лунном посадочном аппарате.

Источник изображения: Motiv Space Systems

Автономность создаёт для CADRE отдельную инженерную проблему: на Луне нет атмосферы, поэтому аппараты подвергаются воздействию солнечного излучения, а температура поверхности днём может достигать 114 °C. Дополнительное тепло выделяют и вычисления, необходимые для самостоятельной навигации. Поэтому роверы будут работать 30-минутными циклами: после периода активности они будут отключаться, охлаждаться и заряжать аккумуляторы от солнечного света, а после пробуждения снова связываться друг с другом и продолжать работу.

Миссия рассчитана на 14 дней и должна проверить возможности совместной автономной работы роверов в реальных лунных условиях. CADRE продолжает разработки, использованные в марсианских миссиях NASA: например, более 90% всех поездок марсохода Perseverance уже выполняются автономно, хотя общая программа его движения задаётся людьми. На Луне CADRE сделает следующий шаг — несколько аппаратов должны будут не просто самостоятельно ехать по поверхности, а распределять между собой исследовательскую задачу и координировать её выполнение.