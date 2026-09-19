Пикачу отправили на МКС: плюшевая игрушка провела на орбите 67 дней

А с 4 октября ESA и The Pokemon Company запустят выставки, специальный Pokemon GO и коллекцию товаров в музеях и космических центрах Европы

Европейское космическое агентство (ESA) и The Pokemon Company International объявили совместную программу к Всемирной неделе космоса, которая пройдёт 4 – 10 октября. Её центральной частью станет новая семейная выставка: ESA и Pokemon будут рассказывать о европейских космических программах через реальные научные материалы и визуальные истории с персонажами Pokemon. Посетители узнают, как Европа запускает космические миссии, поддерживает работу астронавтов на МКС, изучает Солнце и исследует Солнечную систему и Вселенную.

К сотрудничеству уже успел присоединиться Пикачу — плюшевая игрушка персонажа отправилась на МКС вместе с астронавтом ESA Софи Адено. С 11 апреля по 17 июня она провела в космосе 67 дней и совершила около 1040 витков вокруг Земли. Это событие стало частью общей программы, которая объединит космическую тематику и Pokemon в выставках, музеях и других площадках ESA.

Источник изображения: ESA

Помимо выставки, ESA и Pokemon выпустят совместную коллекцию одежды, аксессуаров и коллекционных товаров. Цифровая часть программы появится в Pokemon GO: посетители музеев Европы смогут получать специальный игровой контент, включая встречи с «Пикачу-астронавтом», рейды и временные исследования.