Защитное стекло iPhone 18 Pro заметно твёрже, чем у конкурентов. Это проверил блогер JerryRigEverything

Блогер JerryRigEverything добрался до новенького iPhone 18 Pro, чтобы подвергнуть его своему набору пыток. Но начал он не с испытаний, а с того, что заснял под микроскопом работу переменной диафрагмы нового смартфона.

Также под микроскопом была оценена область дисплея, под которой спрятался один из датчиков системы для работы FaceID.

Тест защитного стекла тут не бесполезен, так как даёт не такие результаты, как у абсолютного большинства других смартфонов. Материалы с твёрдостью 6 по шкале Мооса, с которых обычно начинается повреждение защитных стёкол смартфонов, в случае iPhone 18 Pro не оставляют следов. То есть стекло у смартфонов Apple попросту твёрже, чем у конкурентов, и царапины на нём оставить сложнее.

Само собой, тест на изгиб аппарат проходит без каких-либо проблем.