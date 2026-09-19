Защитное стекло iPhone 18 Pro заметно твёрже, чем у конкурентов. Это проверил блогер JerryRigEverything

Чтобы оставить царапины, нужен материал с твёрдостью 7 по шкале Мооса

Мобильные телефоны

Блогер JerryRigEverything добрался до новенького iPhone 18 Pro, чтобы подвергнуть его своему набору пыток. Но начал он не с испытаний, а с того, что заснял под микроскопом работу переменной диафрагмы нового смартфона.

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Источник изображения: Скриншот видео

Также под микроскопом была оценена область дисплея, под которой спрятался один из датчиков системы для работы FaceID.

Тест защитного стекла тут не бесполезен, так как даёт не такие результаты, как у абсолютного большинства других смартфонов. Материалы с твёрдостью 6 по шкале Мооса, с которых обычно начинается повреждение защитных стёкол смартфонов, в случае iPhone 18 Pro не оставляют следов. То есть стекло у смартфонов Apple попросту твёрже, чем у конкурентов, и царапины на нём оставить сложнее.

iPhone 18 Pro Durability Test - Perfect Timing

Само собой, тест на изгиб аппарат проходит без каких-либо проблем.

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