Крупнейший американский ретейлер Walmart продал поддельный процессор Ryzen 7 9800X3D — и отказался возвращать деньги

Пользователь форума Reddit с ником quadbow рассказал, как купил поддельный AMD Ryzen 7 9800X3D в одном из магазинов Walmart. Процессор находился в выглядевшей запечатанной заводской коробке, которую сотрудник достал из закрытой витрины. Подмену удалось обнаружить только после установки CPU в компьютер.

Так выглядит подделка Источник изображения: Reddit/quadbow

У покупателя уже был оригинальный Ryzen 7 9800X3D, однако из-за предполагаемых проблем с контроллером памяти он решил приобрести второй процессор. Но возникла проблема — с новым CPU ПК не запустился. После установки старого 9800X3D система сразу заработала, поэтому владелец решил внимательнее проверить покупку.

А так выглядит оригинал Источник изображения: Reddit/quadbow

При попытке вернуть процессор в Walmart сотрудники обнаружили несоответствие серийных номеров: номер на самом процессоре отличался от указанного на коробке. По словам покупателя, магазин отказался оформлять возврат именно на этом основании.

Сравнение с другим, точно оригинальным Ryzen 7 9800X3D, выявило и внешние отличия. Печатная плата сине-голубая, а не зеленая, а маркировка на теплораспределительной крышке находится в другом месте — смещена ближе к нижней границе. Проверка серийного номера через систему AMD не обнаружила соответствующей записи.

История показывает, что целая упаковка сама по себе еще не гарантирует подлинность процессора. Теоретически мошенники могут вскрыть коробку, заменить оригинальный CPU подделкой и восстановить упаковку, в том числе с использованием защитных наклеек. Возможен и другой сценарий: настоящий процессор покупают, заменяют на поддельный и возвращают продавцу. Однако каким именно образом подозрительный Ryzen оказался в Walmart, неизвестно.

За процессор покупатель заплатил почти $500. После отказа магазина вернуть деньги он решил оспорить операцию через банк, выпустивший платежную карту.