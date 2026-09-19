iPhone 18 Pro мог бы стать лучшим камерофоном в мире, если бы не Huawei Pura 80 Ultra. А пока у нового флагмана Apple второе место в рейтинге DxOMark

iPhone 18 Pro опередил на один балл Vivo X300 Pro и на два балла — Oppo Find X9 Ultra

Специалисты DxOMark протестировали камеру нового Apple iPhone 18 Pro. По итогам испытаний смартфон получил 172 балла и занял второе место как в глобальном рейтинге камер. На первом месте с результатом 175 баллов Huawei Pura 80 Ultra. Надо отметить, что iPhone 18 Pro опередил на один балл Vivo X300 Pro и на два балла — Oppo Find X9 Ultra, и это при том — что уже через несколько дней будут представлены преемники этих моделей с улучшенными камерами. И самое главное, в камерах новых флагманов Vivo и Oppo улучшатся модули телефото — слабое место iPhone 18 Pro.

Одной из сильнейших сторон iPhone 18 Pro специалисты назвали съемку при слабом освещении. DxOMark характеризует ночную фотографию смартфона как одну из лучших в своем классе: камера сохраняет высокую детализацию, обеспечивает правильную экспозицию и эффективно контролирует цифровой шум даже в сложных условиях.

Высокую оценку получила и экспозиция. В большинстве сценариев iPhone 18 Pro демонстрирует естественный контраст и широкий динамический диапазон, позволяющий сохранять детали одновременно на ярких и темных участках изображения.

В DxOMark отдельно отметили новую переменную диафрагму основной камеры. Она помогает увеличивать глубину резкости (например, при съемке групповых портретов), чтобы больше людей оставались в фокусе. Также пользователю доступно ручное управление диафрагмой.

Среди преимуществ — стабилизация видео. По оценке DxOMark, ролики выглядят плавными и естественными даже при съемке на ходу или во время бега.

В целом iPhone 18 Pro обеспечивает хороший баланс между детализацией и уровнем шума. Камера сохраняет текстуры в большинстве условий, не допуская чрезмерного увеличения цифрового шума.

Среди недостатков специалисты выделили небольшие отклонения цветопередачи и периодические изменения баланса белого, из-за которых цвета на серии кадров могут выглядеть неодинаково. Телефотокамера также уступила некоторым конкурирующим флагманам при съемке с большим зумом. Это стало одним из факторов, помешавших iPhone 18 Pro занять первое место.