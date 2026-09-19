iPhone 18 Pro не прожил и дня: новый флагман Apple уже полностью разобрали

В день начала продаж iPhone 18 Pro в Сети появился видеоролик с первой разборкой нового флагмана Apple. Видео позволяет рассмотреть внутреннее устройство смартфона и подтверждает некоторые характеристики. Например, емкость аккумулятора. А еще очень хорошо видна новая и сильно увеличенная испарительная камера.

Разборка традиционно начинается с двух винтов Pentalobe в нижней части корпуса. Для снятия дисплея используются нагрев, присоска и спирт, помогающий ослабить клеевой слой.

Одно из наиболее заметных изменений iPhone 18 Pro связано с уменьшенным Dynamic Island. Apple перенесла инфракрасную камеру системы распознавания лица под дисплей. При внимательном рассмотрении область панели непосредственно над датчиком отличается структурой пикселей от остальной части экрана — это необходимо для прохождения инфракрасного излучения через матрицу.

Разборка также показала увеличившийся модуль основной камеры. Возможно, это обусловлено появлением переменной диафрагмы, которая требует более сложного и крупного механизма.

Емкость аккумулятора версии с физическим слотом для SIM-карты составляет 4056 мА·ч. Это соответствует появившейся перед релизом информации.

Более подробную информацию о ремонтопригодности нового смартфона и изменениях его внутренней конструкции должны дать последующие разборки. Например, от iFixit.