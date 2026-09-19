Новые часы Garmin засветились раньше премьеры: Garmin tactix 9, tactix 9 Ballistics Edition и Enduro 4

Следы новых тактических смарт-часов Garmin Tactix 9 заметили в Сети до анонса. Регуляторные материалы упоминают сразу три устройства: Garmin tactix 9, tactix 9 Ballistics Edition и Enduro 4, однако их характеристики пока не раскрываются.

Серия Tactix создана на базе линейки Fēnix и ориентирована на пользователей, которым нужны расширенные возможности для активного отдыха и тактических задач. В предыдущих поколениях Garmin предлагала ночное видение, скрытный режим, тактическую навигацию и функции для парашютного спорта, а также защищённый корпус. Garmin Tactix 8 представили 21 февраля 2025 года.

О характеристиках Tactix 9 пока можно только гадать: в документах нет сведений о процессоре, экране, датчиках, автономности или цене. IT Home предполагает, что новые часы могут дебютировать в феврале 2027 года, ориентируясь на заявленный шестимесячный интервал после выхода Fenix 9.