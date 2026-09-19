12 ГБ ОЗУ, Android и настоящая клавиатура. Clicks Communicator доработали перед релизом — больше памяти и больше батарея

При этом цена «BlackBerry на Android» осталась прежней

Компания Clicks раскрыла новые подробности о Communicator — своем первом смартфоне с физической QWERTY-клавиатурой, дизайн которого напоминает классические устройства BlackBerry. Разработчики улучшили характеристики устройства перед запланированным на декабрь 2026 релизом.

Ключевое — объем оперативной памяти увеличился на 50%: с 8 до 12 ГБ. Емкость аккумулятора также выросла: вместо 4000 мА·ч — уже 4350 мА·ч.

При этом компания отказалась от первоначального плана использовать кремний-углеродный аккумулятор. Во время собственных испытаний Clicks обнаружила более высокий уровень отказов таких элементов и решила перейти на традиционные литий-ионные батареи. Заявленный ресурс батареи смартфона — более 800 циклов зарядки.

Clicks Communicator работает на Android и ориентирован на пользователей, которые много переписываются или работают с текстом на смартфоне. При оформлении заказа покупателям позволят выбрать необходимую раскладку физической клавиатуры.

Смартфон выйдет в трех основных цветах — Smoke, Onyx и Clover. Дополнительно будут доступны 12 сменных вариантов оформления задней панели, включая два исполнения с отделкой, имитирующей кожу.

Компания также договорилась с Dbrand о выпуске аксессуаров. Защитный чехол MNML будет стоить $39 и появится в трех цветах. Комплект из двух защитных стекол Prism с приспособлением для точной установки оценен в $34,95.

Для Communicator запустят программу расширенной гарантии Clicks Care стоимостью $129,99 за два года. Она распространяется на повреждения в результате падений, воздействие жидкости, разбитый дисплей, объектив камеры, корпус, кнопки и разъемы. Вместо продолжительного ремонта компания обещает отправлять клиенту устройство на замену, однако предусмотрена доплата в размере $49 за страховой случай.

Еще одним новым сервисом станет Clicks Mobile для пользователей из США и Великобритании. Он позволит активировать мобильную связь и передачу данных через eSIM непосредственно для Communicator. Подходящим клиентам обещают два бесплатных месяца связи после подключения. Цены тарифов будут объявлены позднее. Для обычных SIM-карт смартфон также получил физический слот nano-SIM.

Первые Clicks Communicator планируется отправить покупателям в декабре 2026 года. До 1 октября смартфон можно заказать за $500. После этого рекомендованная стоимость увеличится до $650.