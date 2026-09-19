Dyson вдохновился авиационными двигателями: представлен очиститель воздуха Cruise Airflow

Новый очиститель воздуха Dyson с авиационным дизайном получил пять датчиков, 350-градусное вращение и заявленное удаление формальдегида

Представлен очиститель воздуха Dyson BP10 Cruise Airflow, который уже появился на JD.com в Китае и поступит в продажу 22 сентября.

Источник изображения: ithome // Dyson

Устройство рассчитано на помещения площадью до 144 м², а максимальная производительность очистки воздуха достигает 1300 л/с. Производитель заявляет, что очиститель способен обработать помещение площадью 12 м² всего за 90 секунд, а дальность воздушного потока достигает 20 метров.

В конструкции используется верхнее звездообразное сопло с направляющими лопатками, вдохновлённое реактивными двигателями. Корпус может поворачиваться на 350° и наклоняться на 30°, благодаря чему поток можно направлять в нужную сторону даже при установке устройства в углу комнаты. Пять датчиков постоянно контролируют PM2.5, PM10, формальдегид, летучие органические соединения, NO2, CO2, температуру и влажность.

Система очистки также генерирует отрицательные ионы и, по заявлению Dyson, удаляет более 99% частиц десяти видов бактерий и вирусов, а также четырёх видов аллергенов. В ночном режиме уровень шума составляет 20 дБ.

Официальная цена Dyson BP10 Cruise Airflow в Китае — 7699 юаней.