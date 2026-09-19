В США могут запретить устройства Apple, Samsung и Google — компании подозревают в нарушении патентов

Комиссия по международной торговле США (USITC) начала расследование в отношении Apple, Samsung и Google из-за предполагаемого нарушения патентов, связанных с аудиотехнологиями. В случае удовлетворения требований заявителя импорт некоторых устройств компаний в США может быть ограничен.

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Основанием стала жалоба американской BoomCloud 360, поданная 14 августа 2026 года и дополненная 31 августа. Компания утверждает, что определенные электронные устройства, импортируемые и продаваемые в США, используют запатентованные ею технологии обработки звука без необходимых прав.

Ответчиками по расследованию №337-TA-1521 стали Apple, Samsung Electronics, американское подразделение Samsung Electronics America и Google.

BoomCloud 360 просит USITC выдать так называемый ограниченный приказ об исключении — Limited Exclusion Order. Такая мера может запретить ввоз в США конкретных товаров компаний-ответчиков, если комиссия установит нарушение патентных прав. Кроме того, заявитель требует выдать предписания о прекращении определенных продаж и другой деятельности на американском рынке.

Дело передадут одному из административных судей USITC. Он проведет разбирательство с изучением доказательств и вынесет первоначальное заключение о наличии или отсутствии нарушения раздела 337 Закона США о тарифах 1930 года. Впоследствии это решение сможет пересмотреть сама комиссия.

В течение 45 дней после начала расследования USITC должна определить целевую дату его завершения. Ведомство заявляет, что намерено принять окончательное решение в максимально короткие практически возможные сроки.

Если нарушение будет установлено и комиссия удовлетворит требования BoomCloud 360, ограничения вступят в силу после вынесения соответствующего распоряжения. Они становятся окончательными через 60 дней, если в течение этого периода торговый представитель США не отменит их по соображениям государственной политики.

Какие именно модели устройств Apple, Samsung и Google могут попасть под ограничения, не уточняется.