Маск поселился в трейлере рядом с Colossus — миллиардер лично контролирует расширение суперкомпьютера

Глава Tesla и SpaceX перебрался в Airstream в Мемфисе, чтобы находиться рядом с крупнейшим инфраструктурным проектом xAI.

Илон Маск заявил, что сейчас живёт в трейлере Airstream в Мемфисе, буквально в нескольких шагах от площадки xAI.

Об этом он рассказал во время записи подкаста All-In вместе с президентом и операционным директором SpaceX Гвинн Шотвелл. По словам Шотвелл, Маск лично участвует в строительстве новых объектов компании и фактически находится рядом с рабочей площадкой практически постоянно.

В Мемфисе xAI активно расширяет вычислительную инфраструктуру для обучения и работы своей модели Grok. Компания строит дополнительные мощности вокруг суперкомпьютерного комплекса Colossus, запущенного в 2024 году. Изначальный объект, по данным Fortune, удалось построить всего за 122 дня, а в конце июля xAI объявила о планах строительства ещё одного центра обработки данных под названием Minihard.

Центр обработки данных Minihard — этап расширения вычислительной инфраструктуры xAI под Мемфисом, о котором компания объявила в конце июля. xAI готовила расширение суперкомпьютера Colossus 2: речь шла о новом здании площадью почти 29 тыс. кв. м и вложениях в 659 млн долларов. Именно на этих мощностях обучается и работает модель Grok, следующая версия которой, по обещаниям Маска, должна стать заметно производительнее предшественницы.

Сам Маск не уточнил модель трейлера, в котором живёт. Однако некоторые Airstream способны вместить спальню, кухню и санузел даже в 16-футовом корпусе.