Грузовик с батареей 548 кВт•ч и аэродинамикой лучше, чем у Bugatti Chiron: Tesla Semi оказался даже эффективнее прототипа

Top Gear опубликовал видео с серийной версией Tesla Semi, впервые показав полноценную производственную линию электрического тягача.

Серийный Semi оказался на 3% эффективнее прототипа, а его аэродинамика, как утверждается, превосходит даже Bugatti Chiron. Коэффициент лобового сопротивления (Cd) у Tesla Semi изначально заявлялся как 0,36. У Bugatti Chiron — 0,38.

При этом Tesla отказалась от обычной окраски кузова — детали покрываются порошковой краской, как у Megapack.

Источник изображения: YouTube // Top Gear

Базовая версия Standard Range получила аккумулятор ёмкостью 548 кВт•ч. В конструкции также появился новый воздухозаборник в передней части бампера, призванный повысить эффективность, а сам бампер сделали трёхсекционным для упрощения ремонта. Форма батареи помогает лучше удерживать тепло и повышает эффективность тягача в холодную погоду.

В салоне установлены тканевые кресла с подогревом и вентиляцией, а пространства достаточно, чтобы человек ростом около 198 см мог стоять в полный рост. Отдельно отмечается огромный солнцезащитный козырёк.