NASA заказала у SpaceX ещё три пилотируемых миссии к МКС почти за миллиард долларов

Контракт продлевает программу коммерческих полётов Dragon до Crew-17 и рассчитан на работу до 2030 года.

NASA заключила со SpaceX дополнительное соглашение в рамках программы Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), заказав ещё три полёта к Международной космической станции.

Модификация предусматривает миссии Crew-15, Crew-16 и Crew-17, а общий их контрактный бюджет составляет $946 млн. После этого число заказанных NASA миссий SpaceX достигнет 17.

Источник изображения: NASA // Aubrey Gemignani

В сумму входят подготовка на Земле, запуск, операции на орбите, возвращение экипажей, восстановительные работы и доставка грузов для каждой экспедиции. Кроме того, Dragon должен обеспечивать функцию аварийной «шлюпки» для экипажа во время стыковки с МКС. Период действия нового соглашения продлён до 2030 года, а готовность трёх миссий запланирована на 2027 и 2028 годы.

С учётом нового соглашения общая стоимость контракта CCtCap со SpaceX достигла $5,92 млрд. NASA заключила первоначальные контракты по программе Commercial Crew с Boeing и SpaceX в 2014 году, а SpaceX получила сертификацию для пилотируемых полётов в ноябре 2020-го.

Сейчас в рамках Crew-12 корабль Dragon с экипажем находится на орбите и пристыкован к МКС.