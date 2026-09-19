Samsung раскрыла, когда финальная One UI 9.0 выйдет для Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra

На этой неделе Samsung начала распространение финальной версии One UI 9.0 — первыми обновление получили смартфоны серии Galaxy S26 в Южной Корее. Теперь подразделение Samsung в Таиланде раскрыло сроки выхода прошивки за пределами домашнего рынка.

Согласно данным Samsung Thailand, финальная One UI 9.0 для моделей серии Galaxy S26 в этой стране выйдет 21 сентября. Не исключено, что в этот же период распространение начнется и на других международных рынках.

Подобная задержка относительно Южной Кореи соответствует привычной практике Samsung. Предыдущее крупное обновление One UI также сначала появилось на домашнем рынке компании и только спустя несколько дней стало доступно в других регионах.

Следующая волна намечена на 28 сентября. В этот день One UI 9.0, согласно данным Samsung Thailand, выйдет для:

Samsung Galaxy S25;

Samsung Galaxy S25+;

Samsung Galaxy S25 Ultra;

Samsung Galaxy Z Fold 7;

Samsung Galaxy Z Flip 7.

Развертывание финальной One UI 9.0 для Galaxy S23 FE стартует в октябре. Для него развертывание One UI 9.0 запланировано на октябрь.