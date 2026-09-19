Rocket Lab запустила 96-й Electron: это 17 запуск ракеты у 2026 году

Rocket Lab успешно выполнила запуск ракеты Electron с космодрома Launch Complex 1 в Новой Зеландии. Старт состоялся 19 сентября, а основной задачей миссии Owl By The Dozen стала доставка спутника StriX японской компании Synspective на низкую околоземную орбиту.

Разгонный блок Kick Stage вывел аппарат на заданную высоту 572 км с высокой точностью. StriX стал 12-м спутником в группировке Synspective, предназначенной для наблюдения за Землёй с помощью радиолокационных систем с синтезированной апертурой (SAR).

Для Rocket Lab этот полёт стал 96-м запуском Electron и уже 17-м в 2026 году. Компания также отмечает, что все предыдущие запуски в рамках многолетнего сотрудничества с Synspective завершились успешно.

В дальнейшем Rocket Lab должна выполнить ещё 15 специализированных запусков Electron для формирования коммерческой SAR-группировки японской компании.