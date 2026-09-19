Tesla открыла предзаказы на свой самый быстрый автомобиль

До премьеры нового Roadster осталось меньше двух недель

Tesla вновь начала принимать предзаказы на Roadster следующего поколения. Для оформления заявки требуется внести $5000 с банковской карты, а затем в течение 10 дней перечислить ещё $45 000 банковским переводом.

Возобновление бронирований произошло незадолго до презентации нового Roadster, которая запланирована на 1 октября 2026 года в Уэйко, штат Техас. Таким образом, между первым показом прототипа, состоявшимся в 2017 году, и официальной премьерой серийной версии прошло почти девять лет.

Компания уточняет, что точная цена и спецификация будут определены после презентации автомобиля.

Глава Tesla намекнул, что презентация нового Roadster может оказаться настолько удивительной, что компания специально собирает живую аудиторию, которая сможет лично убедиться — перед ними реальный автомобиль, а не компьютерная генерация.

Мы уже рассказывали, что премьера Roadster нового поколения назначена на 1 октября, а сама Tesla использует для анонса формулировку Go for launch, традиционную для ракетных запусков.

Ожидания вокруг модели связаны с обещаниями рекордных характеристик: самый быстрый серийный автомобиль в истории с разгоном от 0 до 100 км/ч менее чем за секунду.