Tesla открыла предзаказы на свой самый быстрый автомобиль

До премьеры нового Roadster осталось меньше двух недель

ЭлектротранспортTesla

Tesla вновь начала принимать предзаказы на Roadster следующего поколения. Для оформления заявки требуется внести $5000 с банковской карты, а затем в течение 10 дней перечислить ещё $45 000 банковским переводом. 

Возобновление бронирований произошло незадолго до презентации нового Roadster, которая запланирована на 1 октября 2026 года в Уэйко, штат Техас. Таким образом, между первым показом прототипа, состоявшимся в 2017 году, и официальной премьерой серийной версии прошло почти девять лет.

Компания уточняет, что точная цена и спецификация будут определены после презентации автомобиля.

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Источник изображения: Tesla

Глава Tesla намекнул, что презентация нового Roadster может оказаться настолько удивительной, что компания специально собирает живую аудиторию, которая сможет  лично убедиться — перед ними реальный автомобиль, а не компьютерная генерация.

Мы уже рассказывали, что премьера Roadster нового поколения назначена на 1 октября, а сама Tesla использует для анонса формулировку Go for launch, традиционную для ракетных запусков.

Ожидания вокруг модели связаны с обещаниями рекордных характеристик: самый быстрый серийный автомобиль в истории с разгоном от 0 до 100 км/ч менее чем за секунду.     

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