Высокоскоростной спутниковый интернет с минимальной задержкой и прямая связь со смартфоном: Starlink Mobile пришёл в Панаму

SpaceX и оператор +Móvil запустили сервис для мест, где обычная мобильная сеть до сих пор не работает.

Starlink объявила о запуске мобильной спутниковой связи в Панаме совместно с оператором MasMovil (+Móvil).

Сервис получил название +Más | Starlink и рассчитан прежде всего на удалённые горные и островные районы, а также территории, где отсутствует стабильный сигнал сотовых сетей. Подключение осуществляется непосредственно со смартфона через спутники Starlink, без установки дополнительного оборудования.

На первом этапе пользователям доступны сообщения в мессенджерах, SMS и карты. Сервис работает по модели Direct-to-Cell и дополняет наземные сети, обеспечивая базовую связь там, где обычная инфраструктура недоступна. Поддерживаются совместимые LTE-смартфоны, поэтому для подключения не требуется специальный спутниковый терминал.

Источник изображения: Starlink // MasMovil

В дальнейшем оператор +Móvil планирует использовать спутники следующего поколения Starlink V2, которые должны увеличить пропускную способность и помочь обеспечить более широкое покрытие территории Панамы. Стоимость +Más | Starlink пока не объявлена — неизвестно, войдёт ли сервис в существующие тарифы +Móvil или будет предлагаться за отдельную плату.

Ранее Starlink объявила о сотрудничестве с японским оператором au (KDDI), которое станет первым в Азии развертыванием спутников Starlink Mobile V2.