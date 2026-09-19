Starlink Mobile выходит на новый уровень: спутники V2 дадут смартфонам скорость как у 5G

SpaceX и японский оператор au готовят первый в Азии запуск Starlink Mobile нового поколения

Starlink объявила о сотрудничестве с японским оператором au (KDDI), которое станет первым в Азии развертыванием спутников Starlink Mobile V2.

Проект продолжает партнёрство компаний, начатое в 2021 году, и развитие уже работающего сервиса au Starlink Direct. Первые возможности новой системы планируют развернуть в 2027 году.

Источник изображения: kddipr // SpaceX

Спутники V2 получили более крупные антенны, благодаря которым пропускная способность одного аппарата увеличится в 20 раз, а плотность передачи данных — в 100 раз по сравнению с V1. Это должно позволить Starlink Mobile перейти от базового обмена сообщениями к высокоскоростному интернету, голосовым вызовам VoLTE, потоковому видео и полноценной работе приложений прямо на обычных смартфонах.

Новая система ориентирована прежде всего на районы без наземной связи — горы, острова и другие удалённые территории. При этом пользователю не потребуется устанавливать спутниковую тарелку: смартфон будет подключаться непосредственно к спутникам.

По замыслу SpaceX, Starlink Mobile V2 должен приблизить качество мобильной связи в таких зонах к уровню наземных сетей 5G.