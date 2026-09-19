Представлен Dyson R3 AI: 30 000 Па, до 100 дней без очистки и мойка пола горячей водой

Камеры и ИИ распознают около 200 объектов, находят пыль и пятна, а при сильных загрязнениях робот сам повторяет уборку.

В Китае стартовали продажи робота-пылесоса Dyson R3 AI. Цена составляет 6999 юаней.

Устройство получило циклонную базовую станцию, HD-камеру и систему обнаружения загрязнений. Робот умеет распознавать около 200 распространённых объектов, а специальные системы с УФ-излучением и зелёным светом помогают обнаруживать пятна и микропыль, которые сложно заметить обычной камерой.

Мощность всасывания достигает 30 000 Па. При обнаружении ковра вал автоматически поднимается, а 27-сантиметровый рабочий элемент может выдвигаться на 4 см, позволяя тщательнее очищать участки вдоль стен. Для влажной уборки используется 12-точечная система подачи воды и мойка водой температурой 70 °C, которая, по данным производителя, обеспечивает стерилизацию пола на уровне 99,9%.

Циклонная станция собирает пыль без одноразовых мешков и фильтрует частицы размером до 0,1 микрона. Контейнера хватает до 100 дней без ручной очистки, а станция также промывает вал горячей водой и сушит его воздухом температурой 55 °C. Робот имеет размеры 373 × 370 × 110 мм, станция — 465 × 415 × 517 мм.